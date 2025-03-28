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AA & Ensonhaber

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit suçlarından hakkında arama kararı bulunan İ.H.'nin Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyündeki evinde saklandığını tespit etti.

51 yaşındaki şüphelinin kaçış için gizli tünel hazırladığını ve evin etrafını da kameralarla takip ettiğini belirleyen ekip operasyon gerçekleştirdi.

GİZLİ TÜNELDE YAKALANDI

Ekipler İ.H.'yi evdeki bir dolabın arkasından geçilen ve ormanlık araziye çıkan gizli tünelde yakaladı.

Evde ve tünelde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasak yayın kapsamında kitap ile çok sayıda namlu, kabza, yay ve mil gibi tabanca parçaları ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.