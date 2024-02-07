Rize'de çığın düştüğü anlar Çayeli ilçesinde çığ düşme anı, cep telefonu tarafından görüntülendi.

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İHA

Dün akşam, Rize'nin yüksek kesimlerindeki Çayeli ilçesinin İncesu köyünde kar yağışı yoğun bir şekilde etkisini gösterdi.

Dağdan düşen çığı fark edince cep telefonuna kaydetti

Bu doğal olayların yaşandığı sırada bir vatandaş, yolculuğu sırasında dağdan çığ düştüğünü fark etti.

O anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı.

Manzara hem korkuttu hem de heyecanlandırdı

Kar kütlesi dağdan aşağı inerken, çevreyi beyaz bir duman örtüsüyle kapladı, doğanın gücü adeta nefes kesici bir manzara oluşturdu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)