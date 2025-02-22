Rize’de eşinin arayıp ulaşamadığı şahıs evinde ölü bulundu

İHA
Rize’nin Pazar ilçesinde uzun süre Şaban Ali Yıldız’a ulaşamayan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.
İhbar üzerine Yıldız, her yerde aranmaya başlandı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yıldız’ın köyündeki evine bakan ekipler, Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirlediği.
Olay üzerine bölgede gerçekleşecek savcı incelemesi nedeniyle Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar nedeniyle kapalı olan köy yolu gece saatlerinde açıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Savcı incelemesinin ardından Yıldız’ın cenazesi, Rize Adli Tıp morguna getirildi.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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