İHA
Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.
ERKEKLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI
Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi.
O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.
Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.
O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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