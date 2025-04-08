İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın bir anda tartışmaya başladı.

ERKEKLER KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada kadınlar birbirlerini yerlerde sürükledi.

O sırada yoldan geçen erkekler, araya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga eden kadınların yanında bulunan çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı.

O anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Yazar