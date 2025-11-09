Rize'de mevlit yemeğinden 84 kişi zehirlendi

- Rize'deki bir mevlit yemeğine katılan 84 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- Zehirlenmenin tavuk yemeğinden kaynaklandığı düşünülüyor.
- Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, inceleme başlattı.
Rize’nin Muradiye beldesi Orta Mahalle’de bir evde okutulan mevlidin ardından davetlilere yemek ikram edildi.
Yemekten kısa süre sonra bazı davetliler mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastanelere başvurdu.
84 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA
Tavuk yemeğinden kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi şüphesiyle 84 kişi tedavi altına alındı. Bazı kişiler taburcu edilirken, diğerlerinin tedavisi devam ediyor.
Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemekte kullanılan gıdalardan ve ürünlerin temin edildiği firmadan numune alarak inceleme başlattı.