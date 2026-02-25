Norveç Kralı Harald, İspanya’da hastaneye kaldırıldı

Norveç Kraliyet Sarayı, bir açıklama yayınlayarak eşi Kraliçe Sonja ile birlikte İspanya’da tatilde olan 89 yaşındaki Kral Harald’ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

KRAL HARALD'IN DURUMU İYİ

Saray tarafından yayınlanan açıklamada Kral Harald’ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kralın özel hekiminin de Tenerife’ye gideceği bilgisi paylaşıldı.

Salı akşamı hastaneye kaldırılan Kralın sağlık durumuna ilişkin bir güncellemenin, durum değerlendirmesinin ardından bugün paylaşılacağı bildirildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, konuya ilişkin olarak ülke basınına yaptığı açıklamada "Kralımızın hızlı bir şekilde sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi.

GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMIŞTI

1991’de babası V. Olav’ın ölümü ile tahta çıkan Harald, Avrupa’nın hayattaki en yaşlı hükümdarı unvanını elinde bulunduruyor.

Harald, 2024 senesinde Malezya’da tatildeyken yine bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve oradaki hastanede kendisine geçici bir kalp pili takılmıştı.

Kral, daha sonra Norveç’e nakledilmiş ve burada kalıcı bir cihaz yerleştirilmişti.