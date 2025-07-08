Rize'de minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Rize merkez Portakallık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Furkan B. yönetimindeki şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile Mehmet Bahri İ. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 YARALI

Kazada sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. (47), B.T. (20), Y.Y. (19), H.K. (51), M.K. (51), H.Ç. (21) ve E.E. (24) ile hafif ticari araçta bulunan H.A.H. (19) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.