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İHA

Rize'de kent merkezine bağlı Tophane Mahallesi üzerinde bir cep telefonu tamircisi işletmeci Gökhan Akyıldız, bataryası şiştiği için tamire getirilen bir telefonu işleme aldı.

Bu süreçte diğer işlerini de halleden işletmeci, telefonu masanın altındaki ahşap çekmeceye koydu.

İş yerindeki tamiratlarla ilgilenen Akyıldız, sipariş ettiği yemeğin gelmesiyle mola verdi.

BOMBA GİBİ PATLADI

O sırada Akyıldız'ın biraz önce çekmeceye koyduğu bataryası şişen telefon patladı.

Bir anda oturduğu yerden fırlayan Akyıldız, masanın altında alev alan telefonu ve üzerine düştüğü için yanmaya başlayan ayakkabıları söndürmeye başladı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Telefonun patladıktan sonra düştüğü yer ile Akyıldız arasında bulunan metal elektrikli soba sayesinde ise kendisi yara almadan kurtulmuş oldu.

O anlar ise anbean işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"BU TELEFON PATLAYACAK"

O anları ve yaşadığı paniği anlatan Gökhan Akyıldız, telefonun patlama ihtimalini düşünerek masasının alt kısmında bulunan göze koyduğunu dile getirerek "Müşterimiz geldi, telefonunun bataryası son aşamaya gelmiş, şişmiş. Artık arka kapak U şeklinde olmuş. Daha önce de farklı bir şikayetten gelmişti. Telefonu aldık, tezgaha koyduk, tam yapacakken yemek siparişi verdim.

Yemekten sonra rahat rahat yaparım dedim ama içimde de bir his oluştu. ‘Bu telefon patlayacak' diye düşündüm. Yemeğe başladım, tam yemek yerken hissiyatım gerçekleşti, telefon patladı. Düştüğü yerde de 2 çift ayakkabım vardı, onlar da yandı. Allah'a şükür canımızdan olmadık." dedi.

"BEYNİM ONU ORAYA KOY DEDİ"

Elektrikli soba olmasından kaynaklı hemen arkasına düşen telefonun kendisini yakamadığını kaydeden Akyıldız, "Bizi orada kurtaran da elektrik sobamız oldu. Eğer o elektrikli soba orada olmasaydı dizilerimden yukarı yüzüme kadar komple yakardı beni. Elektrikli soba zaten demir ya, batarya patlayıp onun arkasına düşüyor.

Orada oluşan lavların da bana doğru gelmesini engelliyor. Bir önceki patlama tecrübe oldu bize. Herhalde subliminal bir şekilde beyin ‘Onu oraya koy, kendini güvenliğe al' dedi. O şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

"TEDBİR ALMAK HER ZAMAN İYİDİR"

Telefon bataryalarının genelde şarja takılıyken telefonların kullanımından kaynaklandığına dikkat çeken Akyıldız, vatandaşları da uyararak "Telefon bataryasının şişmesi genelde kullanıcı hatasından kaynaklıdır. Normalde 2 yılı dolan telefonların batarya değişimleri yapılması gerekir. Hani bu süreçte de dikkat edilmesi gereken hususlar da var.

Telefonun arkasında ufak şişme, yamulma, ekranda atma gibi sorunlar varsa muhakkak en yakın teknik servise getirerek kontrol ettirmekte fayda vardır. Patlamalar her zaman bu şekilde olmaz tabii ama tedbir almak her zaman iyidir.

"ŞARJA KOYDUĞUN TELEFONA DOKUNMAYACAKSIN"

Telefonda veya diğer cihazlar; laptopta olsun, telefonda olsun, tablette olsun kesinlikle şarjdayken kullanmayı tavsiye etmiyoruz. Bu sefer ne oluyor 2 kat performans harcadığı için bu bataryaya yükleniyor. Şişme sebebin en büyük etkenidir. Şarjda iken kullanma, şarjdayken oyun oynama, görüşme, sosyal medya, bunlar kesinlikle yapılmamalı.

Kabloyu çıkaracağız, kullanacağız, tekrar şarja koyacağız, yüzde 100 olduğunda al ne yaparsan yap. Bir şekilde bunun standardı şarja koyduğun telefona hiç dokunmayacaksın. Yüzde 100 olana kadar bırakacaksın, orada yüzde 100 olduktan sonra al gene kullan." şeklinde konuştu.