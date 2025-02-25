Rusya'nın kırmızı bültenle aradığı şahıs Kocaeli'de yakalandı

İHA
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Rusya'da birden fazla kişiyle silahlı yağma suçundan kırmızı bültenle aranan Y.M.'nin (37) Kocaeli'de olduğu belirlendi.
37 yaşındaki Y.M., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
RUSYA'YA TESLİM EDİLECEK
Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şahıs, Rusya'ya teslim edilmek üzere İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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