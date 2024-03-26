Sakarya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 111 milyon TL'lik vurgun yapıldı

İHA
Yurt genelinde zehir tacirlerini yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.
Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.
Son olarak Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı
Bu çerçevede Diyarbakır ilinden uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şahıslara yönelik Sakarya, Diyarbakır ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Ele geçirilenler
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise el yapımı kil ürünleri içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 111 milyon TL olan 176 kilogram Skunk, 2 kilo 500 gram takoz esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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