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Sakarya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 111 milyon TL'lik vurgun yapıldı

Sakarya merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 111 milyon TL'lik vurgun yapıldı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 111 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.