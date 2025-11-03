Sakarya'da 1 milyon liralık kaçak tütün baskını

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik operasyon kapsamında Hendek ilçesinde A.Y. (55) isimli şahsın ikametgahı, iş yeri ve deposuna baskın düzenledi.

1 MİLYON LİRA DĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 675 bin adet boş makaron, 32 bin 800 adet dolu makaron ile piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 50 bin TL olan 150 kilogram bandrollü 1000 gramlık satışı yasak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.