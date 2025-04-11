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İHA

Sakarya’da feci olay....

Taraklı ilçesinde bulunan bir prefabrik evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgede bulunan tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen aileye ait evdeki yangın, kısa sürede büyüdü.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Komşuların ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

2 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre tavuk çiftliğinde çalıştıkları öğrenilen ailenin C.K. (4) ve Ç.K. (3) isimli 1’i kız, 1’i erkek iki çocuğunun hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Konu ile ilgili çalışma ve inceleme sürüyor.