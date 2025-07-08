Sakarya'da atladığı havuzda boynu kırılan genç, hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için havuza atlayan 22 yaşındaki Alihan Güldal, yaşanan talihsiz kazada yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yalı Mahallesi 267. Sokak'taki bir sitede meydana geldi. İstanbul’dan Karasu’ya tatile gelen Güldal, serinlemek amacıyla havuza atladıktan sonra bir daha su yüzeyine çıkmadı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarıldığında hareketsiz olduğu fark edilen Güldal için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ekipler, genç adamın boynunun kırıldığını belirledi. İlk müdahalesi Karasu Devlet Hastanesi’nde yapılan Güldal, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAYAT DOLU PLANLARI YARIM KALDI

Alihan Güldal’ın yakın zamanda nişanlandığı ve nişanlısının yazlığına tatile geldiği öğrenildi. Aynı zamanda İstanbul’da 1. Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşsuyu Spor Kulübü oyuncusu olan genç futbolcunun ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.