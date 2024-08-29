Sakarya'da balık tutan kişiye kurşun isabet etmesiyle ilgili 2 tutuklama
İHA

Dehşet veren olayın adresi Sakarya.

11 Ağustos 2024 tarihinde Erenler ilçesinde meydana gelen olayda, Nehri kenarına tutmaya giden iki arkadaştan 50 yaşındaki Metin Kafalı, bir anda yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan ilk müdahale sonrasında Kafalı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde Kafalı’nın vücuduna isabet etmesi neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışmaları genişleten jandarma ekipleri, olay günü bölgede duyulan silah sesleri üzerine silahla ateş eden kişilerin peşine düştü. Konuya ilişkin yakalanan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)