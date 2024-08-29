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Sakarya'da balık tutan kişiye kurşun isabet etmesiyle ilgili 2 tutuklama

Sakarya'da balık tutan kişiye kurşun isabet etmesiyle ilgili 2 tutuklama Erenler ilçesinde Sakarya Nehri kenarında balık tutarken isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 50 yaşındaki Metin Kafalı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.