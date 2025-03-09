Sakarya'da borç kavgası kanlı bitti

İHA

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Evrenköy Mahallesi'nde, Fatih Tunç ile E.Ş. ve 16 yaşındaki oğlu O.C.Ş. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek şiddet olayına dönüştü.

ATEŞ ETTİĞİ KİŞİ KURTARILAMADI

Tansiyonun yükselmesiyle birlikte O.C.Ş., yanında bulunan tüfekle Fatih Tunç’a ateş açtı. Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunç, hızla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri, E.Ş. ve oğlu O.C.Ş.’yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.