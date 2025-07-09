Sakarya'da fındık tarlasında dereye düştü, ekipler seferber oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesi Çatalövez Mahallesi'nde, ilginç bir kurtarma operasyonu yapıldı.

Fındık tarlasında filiz alan Hasan A., dengesini kaybederek dereye düştü.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin koordineli çalışması neticesinde bulunduğu yerden çıkarılan ve ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.