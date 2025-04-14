Sakarya’da horoz dövüştürüp bahis oynayanlara ceza

DHA

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaali’nin Karşı Mahallesi’nde horoz dövüşü ve izinsiz alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, M.İ. ve G.İ.’nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Özel olarak hazırlanan tribün ve ringin bulunduğu mekanda yapılan aramada, 52 Hint dövüş horozu ele geçirildi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Yandaki başka bir mekanda ise 40 teneke ve 24 cam şişe bira ele geçirildi.

31 kişiye ‘Kumar Oynamak’ suçundan 286 bin 657 TL, M.İ.’ye ise 129 bin 729 TL idari para cezası kesildi.

Horozlar ise Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.