Sakarya'da ikinci el eşya satarken dolandırıldı

DHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ikinci el eşya satarak geçimini sağlayan bir kadın, satış yapmak üzere Kapalı Pazaryeri'nde kurulan halk pazarına gitti.

Tezgahını kuran kadının yanında 2 kişi yaklaştı.

Şüpheliler, alışıveriş yaptıktan sonra aldığı giysilerin tutarı olan 600 lirayı verip uzaklaştı.

SAHTE PARA VERDİLER

Aldığı paralardan şüphelenen kadın, yanında bulunan diğer pazarcıya müşteriden aldığı 6 adet yüz lirayı göstererek bir yanlışlık olup olmadığını sordu.

Paraları inceleyen kadın, üzerlerinde ‘’Örnektir’’ ibaresi bulunduğunu gördü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Mağdur satıcı, durumu polise bildirdi.

Polis, kadını dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.