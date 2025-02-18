Sakarya'da kaçak silah operasyonu
AA & Ensonhaber

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Aziziye Mahallesi'nde F.A.'nın ikametgahına operasyon düzenledi.

14 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Baskında 13 ruhsatsız tabanca, 1200 fişek, 300 tabanca şarjörü, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 3 elektroşok cihazı ele geçirildi.

ZANLI ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan F.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü