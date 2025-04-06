Sakarya'da kafeye girip ateş eden şahıs kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı

DHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi havaya ateş etti.
Şüpheli daha sonra ise kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Yaralı işletmeci sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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