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Sakarya'da kafeye girip ateş eden şahıs kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı

Sakarya'da kafeye girip ateş eden şahıs kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı Sakarya'da kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp kaçtı.