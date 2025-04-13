DHA
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Cengizhan Gündoğdu’nun kontrolünü yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen tıra çarparak yol kenarındaki dereye yan yattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
MAHSUR KALDIKLARI ANLARI CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER
İtfaiye ekipleri tarafından sürücü ve yanındaki arkadaşı Enes Alkaş otomobilden çıkarıldı.
Öte yandan, Gündoğdu ve Alkaş otomobilin içinde mahsur kaldığı anları cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, otomobilin içinde üst üste duran iki arkadaşın diyalogları yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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