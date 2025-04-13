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Sakarya'da kazada yan yatan otomobildeki 2 arkadaş o anları görüntüledi

Sakarya'da kazada yan yatan otomobildeki 2 arkadaş o anları görüntüledi Karasu ilçesinde tıra çarpan otomobil dereye devrildi. Yan yatan otomobilde mahsur kalan sürücü ile yanındaki arkadaşı o anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.