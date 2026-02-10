Sakarya'da kazara kendini vuran polis memuru için emniyette tören Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç için Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Göster Hızlı Özet Polis memuru Umut Sıbıç, Sakarya Hendek'te tabancasını temizlerken kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi ve Sıbıç'ın naaşı Zonguldak'ta defnedilecek.

Sakarya Hendek'e bağlı Bayraktepe Mahallesi'nde Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Umut Sıbıç, evinde tabancasını temizlediği sırada silah kazara ateş aldı. Göğüs bölgesine mermi isabet eden 1 çocuk babası olduğu belirtilen Sıbıç, yaralandı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sıbıç, burada hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ZONGULDAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK Polis memuru Umut Sıbıç için bugün Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde tören düzenlendi. Törene; polis memurunun ailesi, emniyet müdürleri ile polis memurları katıldı. Törenin ardından polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Umut Sıbıç'ın cenazesi, bugün Zonguldak'taki Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından İnağzı Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

