Sakarya'da kuyuya düşen işçinin ölümünde yeni gelişme: Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar

- Sakarya Akyazı'da, bir işçinin 30 metrelik kuyuya düşerek ölmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
- İşçinin ölümünde sorumluluğu bulunan firmanın proje müdürü ve diğer yetkili kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Sakarya'nın Akyazı ilçesi Beldibi Mahallesi'nde 29 Ekim Çarşamba günü meydana gelen olayda, çalışma alanında görevli işçi Nafiz Özkul, iddiaya göre ayağının kayması sonucu yaklaşık 30 metrelik kuyuya düştü.
Olayda, Nafiz Özkul hayatını kaybetti.
YENİ BİR GELİŞME YAŞANDI
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmaların ardından cansız bedenine ulaşılan Özkul, 30 Ekim Perşembe günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR
Yol yapım çalışmasını yürüten firmanın proje müdürü ve işveren vekili B.Y. ile kalite kontrol şefi N.Ö., ifade vermek üzere jandarma karakoluna gitti.
Karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edilen iki kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Konu ile alakalı inceleme sürüyor.