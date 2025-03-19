Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, mobilyacılar çarşısında çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde bulunan Asem Mobilyacılar Çarşısı'ndaki bir mobilya üretim atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA 30 İTFAİYE PERSONELİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

Çevreyi yoğun duman kaplarken itfaiye ekipleri, yangına 12 araç ve 30 personelle müdahale etti.

BAZI BÖLÜMLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, atölye ve depo alanları kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.