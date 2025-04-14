Sakarya'da Nisan ortasında girdiği denizden cansız bedeni çıktı

İHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren 37 yaşındaki İsmail Hakkı Kara, dün sabah saatlerinde serin sulara açıldı ancak bir daha kıyıya sağ dönemedi. Akşam saatlerinde ablasının yanına misafirliğe gelen Kara, sabah erken saatlerde Karasu sahiline inerek denize girdi. Ancak kısa süre sonra ailesi, onu suyun üzerinde hareketsiz bir şekilde fark etti.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yakınlarının endişeli bakışları arasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Denizdeki müdahalenin ardından kara çıkarılan Kara, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

AİLESİ YASA BOĞULDU

İsmail Hakkı Kara'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ne bağlı otopsi merkezine gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen naaşı, memleketi Akyazı’nın Kumköprü Mahallesi’nde kılınan cenaze namazıyla ebediyete uğurlandı.

Bir anda yaşanan bu acı olay, yakınlarını ve mahalle halkını derin bir yasa boğdu.