Sakarya'da okul zilinden rahatsız olan kişi, müdürün boğazını kesti

İHA

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında ikamet eden ve bipolar bozukluğu bulunan 40 yaşındaki M.H., okulun zil sesinden rahatsız olduğunu belirterek okula başvuruda bulundu.

MÜDÜRÜ BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Okul müdürü Emrah Coşkun'un odasına kadar giden M.H., elindeki bıçakla müdürün boğazına saldırdı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren sağlık ekipleri, yaralı müdürü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı.

YARALI MÜDÜRÜN DURUMU AĞIR

Şüpheli M.H. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan okul müdürünün sağlık durumu ciddi olarak kaydedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.