Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin Kertil Mahallesi yakınlarında, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 PFF 61 plakalı bir otomobil ile 41 ASU 083 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı.
3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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