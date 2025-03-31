İHA
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, yol kesişiminde kafa kafaya çarpıştı.
İki kişinin yaralandığı kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Araçların çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, otomobillerin çarpışması ve ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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