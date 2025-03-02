Sakarya’da tahıl deposunda duvar çöktü

DHA

Sakarya’nın Karasu ilçesi, Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki özel bir liman işletmesinde, ambar deposunun duvarında çöküntü meydana geldi.

Yaşanan bu olaydan sonra olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AŞIRI DOLUMDAN KAYNAKLI ÇÖKTÜ

Tahılın depolandığı kısımda iddiaya göre aşırı dolumdan dolayı duvar, yol tarafına doğru yıkıldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, tahılın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.