Sakarya'da teravih namazı çıkışında hayatını kaybetti

İHA

Sakarya'da üzücü olay...

Şeker hastası olduğu öğrenilen iki çocuk babası İmdat Beslan, teravih namazı için Hendek ilçe merkezinde bulunan Büyük Camii’ne gitti.

FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Namazı kıldıktan sonra camiden çıkan Beslan, fenalaşarak yere yığıldı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Beslan, Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Beslan, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği esnada hayatını kaybetti.