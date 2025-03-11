Sakarya'da tünel inşaatında vinçten düşen işçi öldü

DHA
28 Şubat’ta Geyve ilçesinde yapımı devam eden tünel inşaatında Metin Kuyumcu ile A.Ç., vinç üzerinde çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavisi devam eden yaralılardan Metin Kuyumcu, bugün hayatını kaybetti.
Metin Kuyumcu’nun cenazesinin, işlemlerinin ardından yarın memleketi Zonguldak'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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