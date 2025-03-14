Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Dini duyguları sömüren dolandırıcılara emniyet göz açtırmıyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, TikTok ve sosyal medya platformlarında sahte medyumluk ve üfürükçülük yapıp halkın dini duygularını istismar ederek dolandıran şüphelilere yönelik soruşturma başlattı.

12 İLDE OPERASYON: 28 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Sakarya merkezli Şanlıurfa, Mersin, Kayseri, Yozgat, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa, İstanbul, Manisa ve Eskişehir’de düzenlenen baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜ BOZMA VAADİYLE 87 MİLYON TL VURGUN

Sosyal medyada sahte hesap açan şüphelilerin büyü bozma, bağlama büyüsü yapma, aile sorunlarını çözme gibi vaatlerle insanları dolandırdığı saptandı.

Şüphelilerin dini duyguları istismar edip, yüksek meblağlarda para talep ettiği ve toplam 87 milyon TL'lik dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheliler hakkında adli işlemler devam ederken, operasyonun genişletilebileceği öğrenildi.