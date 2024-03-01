Sakarya'nın Erenler İlçesi Taşlık mevkisinde uygulama yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine 06 DSY 725 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Kontrol noktası girişinde yavaşladıktan sonra hızlanan içinde 3 şehir magandasının bulunduğu otomobili durdurmak amacıyla kaputuna atladı.
Jandarmayı kaputta sürükledi
Astsubay N.Ö, bir süre aracın üzerinde ilerledi.
Astsubay N.Ö'nün düşmesinin ardından ekiplerce yakalanan otomobilde yapılan aramada 145 gram bonzai ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü O.G. ile araçtaki E.Ç. ve E.B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan astsubay N.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
O anlar kamerada
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otomobilin kontrol noktasına geldikten sonra hızlanması ve astsubay N.Ö'nün aracın kaputunda ilerlemesi yer alıyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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