Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA
Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu çerçevede, Karasu ve Hendek ilçesinde yapılan operasyonlarda N.G., S.A. ve B.D. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda; 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 7 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.
2'Sİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ile S.A. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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