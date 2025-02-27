Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Zehir tacirleriyle mücadele devam ediyor...

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu çerçevede, Karasu ve Hendek ilçesinde yapılan operasyonlarda N.G., S.A. ve B.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 465 gram sentetik uyuşturucu, 310 gram kubar esrar, 40 gram kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, öğütme aparatı, 7 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca şarjörü ele geçirildi.

2'Sİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G. ile S.A. tutuklanırken, B.D. adli kontrolle serbest bırakıldı.