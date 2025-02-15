Sakarya'da WhatsApp üzerinden uygulama noktalarını paylaşıyorlardı: Yakayı ele verdiler

İHA

Jandarma güçleri huzur ve asayişi korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor...

Son operasyon Sakarya'da düzenlendi.

WHATSAPP ÜZERİNDEN HABERLEŞİYORLARDI

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurulan bir WhatsApp grubunda jandarma ve polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı bilgisini aldı.

Durumun üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan çalışma neticesinde; 22 Şubat 2024 tarihinde kurulan WhatsApp grubunda Kocaali, Ferizli, Söğütlü ve Adapazarı ilçeleri gidiş-dönüş istikametinde D-650 kara yolu üzerinde kurulan jandarma ile polis uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığını tespit edildi.

900 kişinin içerisinde bulunduğu ‘Kocaali-Karasu Dikkat' isimli grup, jandarmanın başarılı operasyonu ile deşifre edildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

‘Suçluyu Kayırma Suçu' çerçevesinde başlatılan operasyonda grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P., grubun diğer yöneticileri; E.Y., İ.Ö. ve H.Y. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘Suçluyu Kayırma' suçu ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ŞAHISLARIN SUÇ DOSYALARI KABARIK

Öte yandan, 900 kişilik üyesinin bulunan grubun 150 üyesinin de; uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve çeşitli kaçakçılık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. 3 şahsın ise infaza yönelik aranma kaydının olduğu da tespit edildi.