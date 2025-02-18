Sakarya'da yaşlı çifti ayıran kaza

İHA

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde Ömer Lütfi Irmak kontrolündeki otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil bariyerlere çarptı.

Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I., kazada yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİSİ KURTARILAMADI

Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doktor olduğu öğrenilen Ömer Lütfi Irmak’ın eşiyle birlikte Uşak’tan, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde doktor olarak görev yapan oğlunu, gelinini ve torunlarını ziyaret etmek için yola çıktığı öğrenildi.