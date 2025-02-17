Sakarya'da yaşlı çifti trafik kazası ayırdı

İHA

Sakarya'da kent merkezinden yola çıkarak Bilecik D-650 kara yolu üzerinde seyreden otomobil sürücüsü Ömer Lütfi Irmak, Geyve ilçesi Örencik Mahallesi mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kaygan zemin nedeniyle sertçe savrulan otomobil bariyerlere çarptı.

YAŞLI ÇİFT YARALANDI

Sürücü Ömer Lütfi Irmak ve eşi N.I. (77) kazada yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce, hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ömer Lütfi Irmak, bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı çift, ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ömer Lütfi Irmak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.