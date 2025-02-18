Samsun merkezli 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

AA

Dolandırıcılar ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza atıldı..

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlar vererek kadın kıyafeti satışı yapan ve müşterilerle iletişime geçip, "Ürün kodunu yanlış girdiniz, paranız havuza düştü, iade ve sipariş düzeltme yapılması gerekiyor" gibi söylemlerle internet bankacılığına yönlendirerek dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma için harekete geçti.

TOPLAM 20 MİLYON LİRALIK İŞLEM

Ekipler, bu yöntemle 18 kişiyi toplam 300 bin lira dolandırdıkları yönündeki şikayetler üzerine aranan şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede ise 2024 yılı boyunca toplam 20 milyon liralık işlem gerçekleştiği ortaya çıktı.

26 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Samsun, İstanbul, Kocaeli, Denizli, İzmir, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Afyon, Bitlis, Van ve Mersin'de belirlenen 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 1 milyon lira değerinde düzenlenmiş senet, 12 banka kartı, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.