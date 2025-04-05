Samsun'da 5 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı

İHA

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda, 29 Mart Cumartesi günü silahlı bir saldırı meydana geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Olayda aynı aileden İbrahim Y.(31) karnından ve iki bacağından, Ertan Y.(26) sağ ve sol ayağının 3 yerinden, Zöhre Y.(27) sağ dizinden ve Ceylan Y.(35) ise sol ayak bileğinden vurularak yaralandı.

Ayrıca olay sırasında karşı taraftan olan Çağla S.'nin de seken merminin isabet etmesi sonucu kazara hafif şekilde yaralandığı ortaya çıktı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.

Olay sırasında 4 kişi ile birlikte kazara seken kurşunla halasını da yaraladığı iddia edilen ve firarda olan 17 yaşındaki B.Y., dün avukatı Özkan Güreş ile birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu.

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"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Çarşamba savcısının talimatı doğrultusunda Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen B.Y., bugün Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

B.Y., silahla ateş açıldığını belirterek, kendilerini korumak için ateş ettiğini söyledi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.