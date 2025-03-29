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İHA

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Göğceli Mezarlığı'nda silahlı saldırı meydana geldi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mezar ziyaretine giden bir aileye silahlı saldırı yapıldı.

Olayda aynı aileden İbrahim Y., Erkan Y., Zöhre Y. ve Ceylan Y. yaralandı.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan, karnından ve bacaklarından vurulan İbrahim Y. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan İbrahim Y.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN KAÇTI

Silahlı saldırgan kaçarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.