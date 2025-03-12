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Samsun'da 600 bin liralık altın hırsızlığı sanığı 2 kadına hapis cezası

Samsun'da 600 bin liralık altın hırsızlığı sanığı 2 kadına hapis cezası İlkadım ilçesinde girdikleri evden yaklaşık 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın, yargılandıkları mahkemece 9'ar yıl hapis cezasına çarptırılırken, kendilerine yardım eden bir erkek de 3 yıl hapis cezası aldı.