Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evin kapısını aparatla açıp giren hırsızlar, yaklaşık 600 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Buse Y. ve Pelin A. adlı kadınlar ile Savaş Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
ÇALDIKLARI ALTINLARI KUYUMCUYA SATTILAR
Polis, çalınan 2 altın bileziği yapılan aramalarda ele geçirdi.
Hırsızların çaldıkları ziynet eşyalarının bir kısmını ise Amasya'da kuyumcuya sattıkları tespit edildi.
SUÇLAMALARI REDDEDEREK TAHLİYE TALEP ETTİLER
Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi, kasım ayında çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Buse Y., Pelin A. ve Savaş Ö. hakkında Samsun 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Bugün görülen davanın son duruşmasında, tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini ve tahliyelerini istedi.
MAHKEME KARARI AÇIKLANDI
Mahkeme, Buse Y. ve Pelin A.'yı 'hırsızlık' suçundan 7'şer yıl ve 'konut dokunulmazlığını İhlal' suçundan da 2'şer yıl olmak üzere toplam 9'ar yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Savaş Ö. ise mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.
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