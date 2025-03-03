Samsun'da ailesi iftara gittikten sonra evini yakan alkollü şahıs hakkında karar

İHA

Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde dün akşam saat 22.15'te meydana gelen olayda, annesi ve babasının kızlarına iftara gittiği öğrenilen ve aynı evde yaşayan H.İ.İ. (39) adlı şahıs, tek başına bulunduğu sırada evi ateşe verdi.

Olayda alevler tek katlı evin içini sararken olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

DAHA ÖNCE BABASINI DARBEDEREK HASTANELİK ETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Alkollü olduğu ileri sürülen H.İ.İ. polis tarafından gözaltına alınırken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bir hafta önce de babasını darbederek hastanelik ettiği gerekçesiyle H.İ.İ.'nin tutuklandığı ve daha sonra serbest kaldığı öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

H.İ.İ. polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. H.İ.İ., sobayı yakarken evin yandığını savundu.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.İ.İ., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.