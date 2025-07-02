Samsun'da 'Balık tutamadın' diye dövdüğü adamı denize atıp eşyalarını çaldı İlkadım ilçesinde bir şahıs, sahilde balık tutmaya çalışan kişiyi ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbedip denize attıktan sonra kişisel eşyalarına alıkoydu.