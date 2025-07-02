Samsun'da 'Balık tutamadın' diye dövdüğü adamı denize atıp eşyalarını çaldı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki hırsız, dehşet saçtı.
Kale Mahallesi sahil kısmında yaşanan olayda Umutcan Baysal, sahilde balık tutan 60 yaşındaki M.K.A.’yı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek darbetti.
DÖVDÜĞÜ YETMEZMİŞ GİBİ EŞYALARINI ÇALDI
Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.
Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi.
YAKALANDI
Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce 'Devlet malına zarar verme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.