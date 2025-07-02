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Samsun'da 'Balık tutamadın' diye dövdüğü adamı denize atıp eşyalarını çaldı

İlkadım ilçesinde bir şahıs, sahilde balık tutmaya çalışan kişiyi ‘2 saattir bir balık tutamadın’ diyerek darbedip denize attıktan sonra kişisel eşyalarına alıkoydu.

DHA DHA
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki hırsız, dehşet saçtı.

Kale Mahallesi sahil kısmında yaşanan olayda Umutcan Baysal, sahilde balık tutan 60 yaşındaki M.K.A.’yı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek darbetti.

DÖVDÜĞÜ YETMEZMİŞ GİBİ EŞYALARINI ÇALDI 

Sonrasında Baysal, M.K.A.’yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak kaçtı.

Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi’ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi.

YAKALANDI 

Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.’ya ait eşyalar ele geçirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde şüpheli hakkında, bir süre önce 'Devlet malına zarar verme' suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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