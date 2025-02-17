Samsun'da çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücüye verilen cezaya aileden tepki

DHA

Samsun'un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Mustafa Kemal Güneşdoğdu Caddesi’nde 10 Aralık 2024’te yaşanan acı olayda, 10 yaşındaki Sezin Sezgin, annesinin otomobilindeki telefonu almak için kafeden dışarı çıktı.

Olayda, yolun karşısına geçmek isteyen Sezgin’e, 2 çocuğuyla birlikte seyir halinde olan 32 yaşındaki Hülya Ö.’nün kullandığı otomobil çarptı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sezgin’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Hülya Ö. gözaltına alındı.

Hülya Ö., ifadesinde şu açıklamalarda bulundu:

Hatırladığım kadarıyla aracımın hızı 45-50 kilometreydi. Aktif olarak 1 yıldır araç kullanıyorum. Ehliyetimi yaklaşık 1 yıl önce aldım. Stajyer sürücü olarak ehliyetim bulunmakta. Önüme birinin atladığını gördüm ama çocuk olduğunu görmedim. Bir şeye çarptığımı anlasam da neye çarptığımı anlamadım. Çarpmanın etkisiyle kız ileriye savruldu.

SÜRÜCÜYE EV HAPSİ CEZASI

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Hülya Ö.’ye ev hapsi verildi.

Ayrıca Hülya Ö.’nün, anne Ece Sezgin’e ‘Çocuğuna sahip çıksaydın’ dediği anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı, Hülya Ö. hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan iddianame düzenledi.

İddianame, Çarşamba 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

SOL 2 LASTİĞİ İLE YAYANIN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yaya Sezin Sezgin’in yolu kontrol etmeden çıkması sebebiyle kusurlu olsa da sürücü Hülya Ö.’nün, yaya refüje yaklaştığı sırada çarptığı, sol 2 lastiği ile yayanın üzerinden geçtiği, kazanın şiddetinin artmasını önlemek için frenleme ve manevra gibi eylemleri yapmadığı yer aldı.

Raporda ayrıca, Hülya Ö.’nün kazada dikkatsiz ve tedbirsiz davranıp hızını yeterince azaltmadan ve trafiği gerektirdiği şartları dikkate almadığından dolayı kusurlu bulunduğu belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN TUTUKLANMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Ece Sezgin, şöyle demişti:

O kadar akıllı bir çocuktu ki benim kızım, kardeşini her zaman ona emanet ederdim. Ona ‘Kardeşinin elini tut tamam mı’ derdim. Sorumluluk sahibi bir çocuktu. Kazaya kadere inanıyorum ama sorumsuzluğa inanmıyorum. Adalet yerini bulsun istiyorum.

Ailenin itirazı üzerine ev hapsindeki Hülya Ö.’ye 4 Şubat günü elektronik kelepçe takıldı.

Bunun yanı sıra Sezgin Ailesi'nin bir internet sitesi üzerinden sürücünün tutuklanması için başlattığı kampanyada da imza sayısı 20 bini geçti.

"YAYINLARIMIZ VE VİDEOLARIMIZLA ELEKTRONİK KELEPÇEYİ BİLE DAHA YENİ TAKTILAR"

Sezin Sezgin’in halası Avukat Özlem Sezgin Azal, şöyle konuştu: