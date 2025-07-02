Samsun'da DEAŞ operasyonu düzenlendi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Düzenlenen operasyonda, Jandarma, Irak'ta bulunduğu dönemde DEAŞ terör örgütü içinde yer aldığı iddia edilen 51 yaşındaki O.H.T.T.'yi gözaltına aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

O.H.T.T., jandarmadaki sorgusunun ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma TEM Şube ekipleri tarafından "DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.H.T.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.