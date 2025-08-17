Samsun'da denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kayboldu

Çorum'dan Samsun'a gezmeye gelen 3 arkadaştan Haşim Arıcı ve S.S. Atakum ilçesindeki sahilde denize girdi.

Sahilde bekleyen kişi, bir müddet sonra arkadaşlarının suda kaybolduğunu fark ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KAYIP ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye deniz polisi, cankurtaran ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yaptıkları çalışmayla Arıcı'nın cansız bedenini sudan çıkardı, S.S.'ye ise ulaşılamadı.

S.S. için ise 2 dalgıç tarafından arama çalışması başlatıldı.

ÖLEN GENCİN 2 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Haşim Arıcı'nın cansız bedeni Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Sahilde çantası bulunan Arıcı'nın 2 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.