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Samsun'da eşini öldüren koca gün yüzü göremeyecek

Samsun'da eşini öldüren koca gün yüzü göremeyecek Eşi Yıldız Yılmaz’ı öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen İsmail Yılmaz, Yargıtay tarafından kararın bozulmasının ardından yeniden yargılandığı davada yine aynı cezaya çarptırıldı.