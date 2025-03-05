İHA
Samsun'un Canik ilçesinde 2 çocuk annesi E.A.Ç. ile kızı arasında iftara gitme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Bu sırada A.Ç. adlı koca, eşine müdahale etti.
KOCASINI BIÇAKLA YARALADI
Bu sırada karı-koca arasında tartışma çıktı.
E.A.Ç. adlı kadın, kocası A.Ç.'yi bıçakladı.
Yaralanan A.Ç., ambulansa özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ŞÜPHELİ KADIN SERBEST BIRAKILDI
Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan kadın, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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