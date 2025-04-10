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İHA

Samsun’un Atakum ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda, AFAD Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaat alanında yapılan çalışmalar sırasında su borusunun patlaması, zincirleme bir olayın fitilini ateşledi. Patlayan borudan fışkıran su, zeminde ani bir yumuşamaya yol açarak toprak kaymasına neden oldu.

YOL TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Toprak kayması, ana yola oldukça yakın bir noktada gerçekleşince, yetkililer güvenlik gerekçesiyle bulvarın deniz tarafındaki şeridini trafiğe kapattı. Olay yerine sevk edilen ekipler, hem göçük yaşanan inşaat alanında hem de çevresinde detaylı bir inceleme başlatarak güvenlik önlemlerini artırdı.