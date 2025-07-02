Samsun'da kavgaya müdahale eden polise saldırdı

Samsun'un İlkadım ilçesinde seyreden bir sürücüsü, aracını Bağdat Caddesi’ndeki bir perdecinin önüne park etti.

Bunun üzerine sürücü ve çevredeki bir dükkanın sahibi olduğu iddia edilen kişi arasında sürtüşme yaşandı.

POLİSE TEKME ATTI

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye motorize yunus ekipleri sevk edildi.

Taraflardan L.K., kavgaya müdahale eden ekipteki kadın polise tekme attı.

5 GÖZALTI

Saldırının ardından takviye ekip istendi. Polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.